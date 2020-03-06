Samanyolu Haber /Gündem / ‘İdlib’ paylaşımlarından 12 kişiyi gözaltına aldılar /06 Mart 2020 21:02

‘İdlib’ paylaşımlarından 12 kişiyi gözaltına aldılar

Suriye’nin İdlib kentinde 36 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 6 kişi ifadelerinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Suriye’nin İdlib kentinde 27 Şubat 2020 tarihinde Rusya destekli Esed kuvvetlerinin saldırısı sonucu 36 asker şehit edilmesi üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı saldırıyı kınayan ve eleştiren paylaşımlarda bulundu.
 
Paylaşımları incelemeye alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu gerçek dışı ve provokatif paylaşımda bulunan 12 kullanıcı hakkında gözaltı kararı çıkardı. Yapılan çalışmalar sonrası isim ve adresleri belirlenen 6 kişi gözaltına alınarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Savcılığa ifade veren 6 kişiden 3’ü “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanmaları talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik tarafından sorgulanan 6 kişi adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve bazılarının yurt dışında olduğu tespit edilen 6 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.
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