Samanyolu Haber /Dünya / Rus uçakları TSK konvoyunu vurdu! /27 Şubat 2020 15:57

Rus uçakları TSK konvoyunu vurdu!

Rusya ordusu ve Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetler, Türk Silahı Kuvvetleri'ne ait konvoya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 asker şehit oldu.

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Suriye'nin kuzeybatısında İdlib şehrinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait gözlem noktalarını kuşatan Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetlere Rus ordusu da hava desteği veriyor.
 
Rus taarruz uçakları bugün erken saatlerde İdlib yakınlarında TSK'ya ait bir konvoyu hedef aldı. Yerel kaynakların bildirdiğine göre bombardımanda 3 asker şehit olurken, yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi. 

ERDOĞAN: İDLİB'DE ÜÇ TANE ŞEHİDİMİZ VAR

Sosyal medyada yayınlanan videoda kamyonların ağır hasar gördüğü görülüyor. 

Şehit haberlerini Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teyit etti. 

Bugün AKP teşkilat yöneticileri ile bir araya gelen Erdoğan, "Libya'da daha önce Hafter lehine gelişen yapıyı hamdolsun tersine döndürdük. İdlib'de olan gelişmeler lehimize döndü. İdlib'de üç tane şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ise herhangi bir beyanda bulunmadı.

"RUSYA'NIN DESTEĞİ OLMASA ESED'İN AYAKTA DURMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Erdoğan, "Binlerce vatandaşını öldüren bir Esed'i dost olarak kabul etmiyoruz. Siyasette her mevzi her meki her temsil önemlidir. Biz Adana Mutabakatıyla Suriye'deyiz. Rusya'nın desteği olmasa Esad'ın ayakta durması mümkün değil."

TSK'ya ait gözlem noktalarının çoğu Esed kuvvetlerinin kontrolüne geçen bölgenin ortasında kaldı. Rusya, İdlib üzerinde uçuşa yasak bölge ilan ettiği için TSK bölgedeki birliklere hava desteği veremiyor.

Erdoğan'ın İdlib krizini görüşmek maksadıyla 5 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceklerini açıklamasına Kremlin Sarayı'ndan "Böyle bir görüşme planı yok, Devlet Başkanı Putin'i o gün başka programları var." cevabı gelmişti. 

Erdoğan daha önce de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Putin'in 4'lü zirvede buluşacağını kaydetmişti. Ancak Moskova böyle bir hazırlık olmadığını belirterek, Erdoğan'ı tekzip etmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus uçakları TSK konvoyunu vurdu! Sonraki Haber >>

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Ben isyan ediyorum!

Ben isyan ediyorum!

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Muhabirin poşetle imtihanı

Muhabirin poşetle imtihanı

Bylock Mağdurları için Litvanya'da hukuk mücadelesi başladı

Bylock Mağdurları için Litvanya'da hukuk mücadelesi başladı

Can Ataklı’dan Erdoğan’a deprem eleştirisi: “Sen ne yaptın lan!”

Can Ataklı’dan Erdoğan’a deprem eleştirisi: “Sen ne yaptın lan!”

Güney Kore’de yüzlerce metre maske kuyruğu

Güney Kore’de yüzlerce metre maske kuyruğu

Kamyon trenin altında kaldı

Kamyon trenin altında kaldı

Maske takmayan Çinli kadın nehirden atladı

Maske takmayan Çinli kadın nehirden atladı

Çin polisi tedbiri işini biraz abarttı

Çin polisi tedbiri işini biraz abarttı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:17:46