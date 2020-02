Rus uçakları TSK konvoyunu vurdu!

Suriye'nin kuzeybatısında İdlib şehrinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait gözlem noktalarını kuşatan Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetlere Rus ordusu da hava desteği veriyor.

Rus taarruz uçakları bugün erken saatlerde İdlib yakınlarında TSK'ya ait bir konvoyu hedef aldı. Yerel kaynakların bildirdiğine göre bombardımanda 3 asker şehit olurken, yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi.





ERDOĞAN: İDLİB'DE ÜÇ TANE ŞEHİDİMİZ VAR





Sosyal medyada yayınlanan videoda kamyonların ağır hasar gördüğü görülüyor.





Şehit haberlerini Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teyit etti.





Bugün AKP teşkilat yöneticileri ile bir araya gelen Erdoğan, "Libya'da daha önce Hafter lehine gelişen yapıyı hamdolsun tersine döndürdük. İdlib'de olan gelişmeler lehimize döndü. İdlib'de üç tane şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük." dedi.







Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ise herhangi bir beyanda bulunmadı.





"RUSYA'NIN DESTEĞİ OLMASA ESED'İN AYAKTA DURMASI MÜMKÜN DEĞİL"





Erdoğan, "Binlerce vatandaşını öldüren bir Esed'i dost olarak kabul etmiyoruz. Siyasette her mevzi her meki her temsil önemlidir. Biz Adana Mutabakatıyla Suriye'deyiz. Rusya'nın desteği olmasa Esad'ın ayakta durması mümkün değil."