Samanyolu Haber /Gündem / İdlib'de 4 asker şehit, 9 asker yaralı /03 Şubat 2020 09:52

İdlib'de 4 asker şehit, 9 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Suriye Ordusu (SAA) tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, 'bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen' Suriye Ordusu (SAA) tarafından topçu atışının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun topçu atışı neticesinde 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

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