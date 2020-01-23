Samanyolu Haber /Dünya / İdlib'de 40 Suriye askeri öldürüldü /23 Ocak 2020 11:53

İdlib'de 40 Suriye askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı İdlib'de militanların Suriye ordusuna saldırdığını ve saldırıda yaklaşık 40 Suriye askerinin öldüğünü duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’de militanların Suriye ordusuna saldırdığını açıkladı.

Sputniknews'in haberine göre saldırıda yaklaşık 40 Suriye askerinin öldüğü, 80’inin yaralandığı belirtildi.

İdlib’de önceki yıl Türkiye’nin silahlı militanlara, Rusya’nın da Suriye ordusuna garantör olduğu anlaşmayla bir çatışmasızlık bölgesi kurulma kararı alınmıştı. Ancak militanlar bu bölgeden çekilmeyi reddederken vilayetin kontrolü Heyet Tahrir Şam örgütüne (eski El Nusra) geçmiş, Suriye ordusu da İdlib’in güneydoğusundaki operasyonlarını yeniden başlatmıştı.

Türkiye ile Rusya geçtiğimiz hafta İdlib’de yeniden ateşkes ilan edildiğini duyursa da bölgeden çatışma ve operasyon haberleri gelmeye devam ediyordu.
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