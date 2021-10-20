İdlib'de bombardıman

Yeni Yaşam'da yer alan habere göre, Suriye-Rusya-İran ittifak güçleri TSK-SMO ve HTŞ gibi birliklerin olduğu İdlib'in güney kırsalındaki Eriha ilçe merkezini vurdu. Pazar yerinin topçu atışlarında isabet aldığı basına yansıdı.







Bombardımanda ölen 10 kişinin sivil olduğu iddia edildi. 35 kişinin de yaralandığı kaydedildi.Suriye topçu güçleri İdlib'de Zawiya Dağı'nda (Jabal Al-Zawiya, Cebel ez-Zaviye) Al-Ruwaiha bölgesini de bombaladı.





20 Ekim sabahı Başkent Şam'da da askeri otobüse çifte bombalı saldırı olmuş 14 asker ölmüştü. Bu gelişmler Anayasa Komitesi görüşmeleri başladıktan sonra oldu. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton, BM Cenevre Ofisi'nde 19 Ekim'de düzenlenen basın toplantısında "Özel Temsilcinin belirttiği ve eş başkanların da kabul ettiği gibi, Anayasa Komitesi şimdi bir taslak hazırlama sürecine başladı" demişti.





Ekonomik olarak zor durumda olan Suriye rejimi Lazkiye ve Şam'a ulaşan M4 ve M5 otoyollarının tamamen kendi denetiminde olmasını istiyor. Rusya ile anlaşarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi anlaşması imzalayan ve M4 yolundan cihadist güçleri çekme sözü veren Türkiye bunu sağlayamayınca, Suriye ordusu bir süredir Irak sınırındaki El-Yarubiye Sınır Kapısı'ndan, Haseke'den geçip Lazkiye'ye Akdeniz'e uzanan M4 otoyolunu denetime almak için operasyonlar yapmaya başladı. Türkiye ile farklı askeri, ticari pazarlıklar içinde olan Rusya da zaman zaman TSK-SMO (Suriye milli Ordusu) ittifakına ve HTŞ ittifakına karşı hava saldırıları düzenliyor.





Hedeflerden biri Zawiya Dağı'nın ve İdlib'in güneyindeki M4 karayolunun kontrolünü tamamen ele geçirmek.Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "Gerginliği Azaltma Bölgesi" oluşturma karar almıştı. Rejim, İran ve Rusya ittifakı, AKP-MHP yönetimini kullanarak, diğer bölgelerdeki cihadist grupları otobüslerle İdlib, Efrin, Cerablus hattına topladı. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile bir kez daha ateşkes imzaladı. Ancak Mayıs 2019'da İdlib'de çatışmalar tekrar etti. Rusya, Şubat 2020'de İdlib'de TSK üssüne hava saldırısı düzenledi, onlarca asker hayatını kaybetti. AKP-MHP yönetimi Rusya'ya karşı herhangi bir tutum içine girmezken, farklı anlaşmalar imzaladı. Türkiye ile Rusya 5 Mart 2020'de yeni bir ateşkes yaptı.





Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turu 19 Ekim 2021'de yapıldı. BM Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun ikinci gününde Türkiye destekli gruplar anayasanın temel ilkelerine ilişkin 4 madde sundu.





BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında sürdü toplantılar. Beşar Esad yönetimi, sivil toplum kuruluşları (STK) ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyelerinin katıldığı toplantılar sürecek.





Rejim heyeti ve muhalifler BM yerleşkesinden ayrılırken, Özel Temsilci Pedersen ilk kez muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanı Ahmed Kuzbari ve STK temsilcileriyle birlikte hususi toplantı yaptı.





Suriye Anayasa Komitesi'nin altıncı turu hafta sonuna kadar sürecek. Anayasa Komitesi toplantılara, Türkiye'nin istemediği Kuzey ve Doğu Suriye halklarının temsilcileri ise çağrılmadı.Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapılı.





Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor.Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.





Muhaliflerin eş başkanlığını Türkiye destekli Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) eski Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan Ahmed Kuzbari yapıyor.