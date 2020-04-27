İdlib'de çatışma çıktı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türkiye’ye ait silahlı insansız hava aracının (SİHA), İdlib’in doğu kırsalında yer alan Neyrab beldesinde Heyetu Tahriru’ş Şam (HTŞ) unsurlarını taşıyan seyir halindeki bir aracı hedef aldığını duyurdu.







Yerel kaynaklar, bombardımanda en az 4 HTŞ unsurunun öldüğü, üçünün de yaralandığını aktardı. Söz konusu olay, Türkiye’nin Rusya ile Halep-Lazkiye (M4) karayolunda ortak devriye yürütmesini protesto edenlerin hedef alınmasına misilleme olarak, HTŞ’nin Neyrab’da bulunan Türk noktalarına yönelik saldırısına cevaben gerçekleşti.





Şam Haber Ağı’nın da yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türk SİHA’larının, Neyrab beldesi yakınlarında HTŞ’ye ait iki askeri noktayı vurduğunu aktardı.





Şarkul Awsat’da yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, TSK ve HTŞ arasında ilk kez gerçekleşen silahlı çatışmanın ardından M4 karayolundaki protestolara son vermek için dün akşam Feylek eş-Şam ve Türkiye’ye yakın diğer muhalif grupların katılımıyla bazı girişimlerde bulunulduğunu yazdı.





Ne olmuştu?





Türk askerleri, dün şafak vakti Neyrab yakınlarındaki M4 karayolunda protestocuların kurduğu barikatları kaldırmak istedi.





M4 karayolundaki ortak devriyeye izin vermemek için oturma eylemi yapan kalabalık ise buna karşı çıktı. Türk askerleri göz yaşartıcı gaz ile kalabalığı dağıtmak isterken, eylemciler de Türk zırhlı araçlarına taşlarla karşılık verdi.





Gerilimin yükselmesinin ardından Türk askerinin açtığı ateş sonucu 2 kişinin öldüğü iddia edildi. Türkiye ile Rusya arasında 6 Mart’ta imzalanan mutabakat kapsamında Halep ile Lazkiye (M4) karayolunda ortak devriye gerçekleştirilmesi bekleniyordu.





Ancak radikal gruplara bağlı unsurların yanı sıra çoğu HTŞ'ye bağlı 'Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nden olan protestocular, Rusya’nın bölgedeki varlığı ve Türkiye-Rusya anlaşmalarına karşı çıkıyor.





Türk ve Rus kuvvetleri, 15 Mart'tan bu yana 5 kısa devriye gerçekleştirirken, hiçbiri İdlib’in doğusundaki Tarnaba’dan Lazkiye kırsalındaki Ayn el-Hur’a kadar giden rotayı tamamlayamadı.





Öte yandan Suriye hükümet güçleri, geçen Mart ayında Moskova'da Türkiye ve Rusya tarafından imzalanan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.SOHR’a göre hükümet güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye Dağı’ndaki Kansafra ve Fatira bölgelerine füzelerle saldırdı.