İdlib'de dengeleri altüst edecek gelişme!

Suriye'nin kuzeybatısında üç yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde bulunan İdlib şehrinde üst düzey Heyet Tahrir Şam (HTŞ) komutanlarının “fesih” kararı almak için bir araya geldiği iddia ediliyor.



Londra'dan Arapça yayın yapan The Levant News internet sitesinin HTŞ karargâhından sızan bilgilere atıf yaptığı haberine göre, Selefi bir örgüt olan HTŞ liderliği fesih konusunda kısa süre içinde bir açıklama yapacak.

TÜRKİYE'NİN İDLİB STRATEJİSİ NE OLACAK?

"Sürpriz" diye nitelenen gelişme, Ankara'nın bölgeye müdahaleler konusunda Moskova ile derin ihtilaflar yaşadığı ve bir yandan da cihatçıların Suriye Arap Ordusu birlikleri tarafından Halep'in batı kırsalından temizlenmesi akabinde meydana geldi.



2017 yılında Şam’ın Fethi Cephesi ve Nureddin Zengi Hareketi’nin iki ana kolu olarak kurduğu HTŞ’de bir süre sonra iç karışıklıklar baş göstermiş ve Nureddin Zengi Hareketi HTŞ'den ayrılmıştı.





Şam’ın Fethi Cephesi ise, Nusra Cephesi’nin El-Kaide ile bağlarını koparmasından ve kendini feshetmesinden sonra aldığı isim.





RUSYA, HTŞ'NİN MEVCUDİYETİNE KARŞI HAVA SALDIRILARI DÜZENLİYOR





HTŞ her ne kadar El-Kaide ile bağlarını koparmış olsa da diğer devletler tarafından terör örgütü olarak ilan edilmesinin önüne geçemedi.





Rusya da özellikle İdlib’e yaptığı hava harekâtlarını bölgedeki “radikallerin” varlığıyla yani HTŞ ile meşrulaştırmaya çalışıyor.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da “radikaller” dahil ateşkese uymayan kim varsa hedef olacağını söylemişti.





BOŞLUĞU "TSK'NIN DESTEKLEDEĞİ SMO DOLDURACAK" İDDİASI







Türkiye’nin bu plana sıcak yaklaştığı kaydedilirken, HTŞ’den boşalan bölgelere ise TSK'nın desteklediği Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) yerleşmesi bekleniyor.





Türkiye’nin İdlib’deki harekâtı genişletmeye karar vermesi durumunda NATO desteğini arkasına almasının önündeki engelin de bölgedeki HTŞ varlığı olduğu değerlendiriliyor.





HTŞ’nin kendini feshetmesi uluslararası dengeler açısından da belirleyici olabilir.





Suriye kaynaklarına göre, HTŞ içindeki yabancı savaşçılara bu planı kabul ettirmek kolay değil. SMO da içinde yabancı savaşçı istemiyor.





HTŞ içinde faaliyet gösteren yabancı savaşçıların kendisini “El-Kaide’nin Suriye kolu” olarak ifade eden Huras ed Din veya Ensar el Tevhid isimli örgütlere katılması bekleniyor.