Samanyolu Haber /Politika / 'İdlib'de hava sahasını kullanamıyoruz' itirafı /26 Şubat 2020 13:06

'İdlib'de hava sahasını kullanamıyoruz' itirafı

Suriye'nin kuzeybatısında İdlib şehrini kuşatan Rusya destekli Beşar Esed kuvvetlerinin bombardımanında şu ana kadar 16 askerin şehit düştü, 20'den fazla asker yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ateşin ortasında nasıl yapayalnız bırakıldığını itiraf etti.

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Rusya ve İran ile varılan mutabakat doğrultusunda 2017 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrol ettiği İdlib şehrinin güneyi Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetler ve Rus ordusu tarafından kuşatıldı. 

Rejime bağlı uçakların bombardımanında şu ana kadar 16 asker şehit düşerken, Rusya İdlib hava sahasını uçuşa kapattığı için bölgedeki askerlere hava desteği verilemiyor. 

Bugün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubuna hitap eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya dolaylı yoldan eleştirmesi dikkati çekti.  

"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ HAVA SAHASINI KULLANIMIYOR ULUŞUMUZ"

"Ortaya çıkan büyük insani krizi önlemek için sahada aktif müdahale dahil her yolu deniyoruz." diyen Erdoğan, "Talebimiz rejimin saldırılarını sona erdirip gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesidir. Rusya insani hassasiyeti kabul etmek istemiyor." dedi. 

İdlib şehrinde TSK'ya ait gözlem noktalarının tamamına yakını Esed kuvvetleri tarafından kuşatıldı. 

Gözlem kulelerini kuşatan Esed rejimine verdiklerinin sürenin şubat sonunda dolacağını yineleyen Erdoğan, bölgedeki askerlerin nasıl ateşin ortasında bırakıldığını da itiraf etti: "Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız."
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