Samanyolu Haber /Dünya / İdlib'de savaş virüsün gölgesinde devam ediyor /12 Nisan 2020 19:00

İdlib'de savaş virüsün gölgesinde devam ediyor

Türkiye bir yandan koronavirüs (Covid-19) ile boğuşurken bir yandan da İdlib ve Libya'da yürüttüğü vekalet savaşları sessiz sedasız devam ediyor.

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Türk istihbarat kaynaklarına yakın olduğu belirtilen Idlib Post'un iddiasına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 40 araçtan oluşan askeri konvoy İdlib'e sevk edildi. 

Twitter'de yapılan paylaşımda, farklı askeri araçlardan oluşan 40 araçlık konvoyun, Suriye güçleri tarafından kuşatılan Türk gözetim noktasına yönlendirildiği belirtildi.Bu arada, Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib görüşmeleri sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus mevkidaşı Sergey Verşinin'in telefonda görüştükleri bildirildi.

Görüşmede, İdlib meselesinin ele alındığı belirtilen açıklamada, "İdlib'in istikrara kavuşturulmasıyla ilgili Rusya ve Türkiye arasında yapılan anlaşmalarının uygulanması dahil Suriye meselesi çözümü detaylı şekilde görüşüldü." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler aracılığıyla yürütülen siyasi sürecin de görüşmede ele alındığı kaydedildi.
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