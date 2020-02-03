Samanyolu Haber /Gündem / İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi /03 Şubat 2020 22:51

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İdlib'de çıkan çatışmada 8 kişinin şehit olduğunu duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İdlib'de çıkan çatışmada 8 kişinin şehit olduğunu duyurdu. Erdoğan, şehit olanların 5'inin asker, 3'ünün sivil olduğunu belirtti.

T24'te yer alan habere göre çatışmanın ardından sınırın sıfır noktasına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'ya bilgi verilmediği iddialarını reddederken, "Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi" dedi.

"76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir"

Akar, çatışma sonrası 54 rejim hedefinin ateş altına alındığını belirtirken, "Çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini kullandı.

Şehit olan 8 kişiden 4'ünün kimliği belli oldu

İdlib'de şehit olan 5 asker ve 3 sivil personelden 4'ünün kimliği belli oldu. Şehit olan askerlerin isimleri, Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem, Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan, Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler olarak duyuruldu. Hayatını kaybeden sivil personelin ise TIR şoförü İsmail Akatay olduğu açıklandı.

Akatay'ın acı haberi ailesine ulaştı. 3 çocuk babası şehit Akatay'ın evi bayraklarla donatıldı. Akatay'ın ne zaman defnedileceği konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.
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