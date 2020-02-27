Samanyolu Haber /Gündem / İdlib'de silahlı milisler stratejik Serakib'i yeniden ele geçirdi /27 Şubat 2020 10:14

İdlib'de silahlı milisler stratejik Serakib'i yeniden ele geçirdi

Reuters'ın muhalif yetkililere dayandırdığı haberine göre Türkiye destekli muhalif gruplar tekrar İdlib'in Serakib kentinin kontrolünü sağladı. Geçen haftalarda Suriye ordusu, Rusya'nın desteğiyle Serakib'den muhalifleri çıkarmayı başarmıştı.

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Serakib, M5 ve M4 karayollarının buluştuğu ve ikiye bölündüğü bir kavşak nokta. Bu yüzden kasaba, çok büyük bir stratejik öneme sahip.

Bu bilgiye göre Suriye ordusu, geçen haftalarda kontrolünü tamamıyla eline aldığını duyurduğu karayollarındaki hâkimiyetini kaybetti. 

Özellikle çatışmalar kuzeyde yoğunlaştığında karayollarını kontrol altına almak Şam'ın ve muhalif kuvvetlerin ana hedeflerinden biriydi. Stratejik olarak kritik bir öneme sahip M5 karayolu, Halep’ten başlayıp güneydeki başkent Şam’a kadar uzanıyor. M4 karayolu ise Halep’i Akdeniz’e bağlıyor.


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