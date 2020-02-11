İdlib'de Suriye helikopteri düşürüldü!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenen silahlı grupların Beşar Esed rejimine ait bir askeri helikopteri düşürdüğü iddia edildi.





Sosyal medyada alev alan helikopterin düşüş anlarının görüldüğü çok sayıda görüntü paylaşıldı. Görüntülerde helikopterin pilotu olduğu sanılan bir kişi de enkazın yanında yatarken görülüyor.







NAYRAB’DA DÜŞÜRÜLDÜ





Helikopterin, çetin çatışmalar yaşanan ve Türkiye’nin de son günlerde askeri yığınak yaptığı Serakib’in batısında, M4 karayolunun yakınlarında bulunan Nayrab bölgesinde düştüğü belirtiliyor.





SAVUNMA BAKANLIĞI: REJİM UNSURLARI BÖLGEDEN ÇEKİLDİ





Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir.” denilerek, Suriye ordusunun bölgeden çekildiği bilgisine yer verildi.





Uluslararası haber ajansı Reuters’a mülakat veren iki isyancı komutan ise helikopteri kendilerinin düşürdüğünü söyledi.





Buna göre helikopter, karadan havaya füzeyle vuruldu.