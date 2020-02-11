Samanyolu Haber /Dünya / İdlib'de Suriye helikopteri düşürüldü! /11 Şubat 2020 14:30

İdlib'de Suriye helikopteri düşürüldü!

2017 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrolündeki İdlib'de Suriye ordusuna ait bir helikopter vuruldu. Silahlı isyancılar helikopteri kendilerinin düşürdüğünü iddia ederken, Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamada bulundu: "Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir."

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenen silahlı grupların Beşar Esed rejimine ait bir askeri helikopteri düşürdüğü iddia edildi. 

Sosyal medyada alev alan helikopterin düşüş anlarının görüldüğü çok sayıda görüntü paylaşıldı. Görüntülerde helikopterin pilotu olduğu sanılan bir kişi de enkazın yanında yatarken görülüyor.

NAYRAB’DA DÜŞÜRÜLDÜ

Helikopterin, çetin çatışmalar yaşanan ve Türkiye’nin de son günlerde askeri yığınak yaptığı Serakib’in batısında, M4 karayolunun yakınlarında bulunan Nayrab bölgesinde düştüğü belirtiliyor.

SAVUNMA BAKANLIĞI: REJİM UNSURLARI BÖLGEDEN ÇEKİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir.” denilerek, Suriye ordusunun bölgeden çekildiği bilgisine yer verildi.

Uluslararası haber ajansı Reuters’a mülakat veren iki isyancı komutan ise helikopteri kendilerinin düşürdüğünü söyledi. 

Buna göre helikopter, karadan havaya füzeyle vuruldu. 
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