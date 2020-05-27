Samanyolu Haber /Gündem / İdlib'de patlama: Yaralı askerler var! /27 Mayıs 2020 16:58

İdlib'de patlama: Yaralı askerler var!

Suriye'nin kuzey batısında İdlib şehri yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyunun geçişi esnasında el yapımı patlayıcı infilak etti.

TSK konvoyu geçerken patlama!

SAMANYOLUHABER- Suriye'nin İdlib şehrinde Ghassaniah Köyü civarında M4 Karayolu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyunun geçişi esnasında el yapımı patlayıcı infilak etti. 

TSK'ya ait zırhlı personel taşıyıcıları şiddetli patlamanın etkisi ile göğe yükselen toz bulutunun ortasında kaldı.
 
Patlamada çok sayıda asker yaralandı. Yaralı askerlerden bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi. 

"RUS UÇAKLARI BOMBALADI" İDDİASI

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre yaralı askerler helikopterlerle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine götürüldü. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.  

Yerel kaynakların iddiasına göre TSK konvoyu geçerken Rus hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının bölgeyi bombaladı. Ancak bu iddia şu ana kadar teyit edilmedi. 

Sosyal medyada yayınlanan ve drone ile çekildiği anlaşılan görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. 

5 Mart 2020'de Rusya'nın başşehri Moskova'da Rusya ile Türkiye arasında imzalanan ateşkese göre TSK, İdlib'in Akdeniz ile en önemli bağlantısı olan M4 Karayolu'nun kuzeyine çekilmişti. 

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