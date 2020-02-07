İdlib'de TSK'nın üs kurduğu havaalanı bombalandı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), ordu güçlerinin Türkiye’nin üs kurduğu İdlib’deki Taftanaz Askeri Havaalanı'nı bombaladığını duyurdu.



SOHR, TSK’ye ait tank, panzer ve ağır silahlardan oluşan 50 araçlık yeni bir konvoyunda sabah saatlerinde Suriye topraklarına geçiş yaptığını kaydetti.

Serakib’de Heyet HTŞ ile ordu arasındaki çatışmalar yoğunlaşırken, ordu güçleri dün akşam beldeye girmiş, ancak HTŞ güçleri Türkiye gözlem noktalarındaki askerlerin desteğiyle beldeyi geri almıştı.

SOHR, İdlib ve Halep’te Suriye ve Rusya savaş uçaklarının gece yarısından sonra İdlib köylerine, Serakib, Biniş, Sermin ve Taftanaz bölgeleri ile Halep’in güney ve batı kırsalına onlarca kez hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Serakib’in Avis köyünü kontrol altına alan rejim güçleri, dün Serakib’deki yenilginin ardından beldeyi her taraftan kuşattı. SOHR’a göre onlarca HTŞ'li kuşatma altına alındı.