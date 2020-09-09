İdlib'de Tuğgeneral hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.





AKP'ye yakın medya ise Tuğgeneral'in kalp krizi sonucu vefat ettiğini yazdı.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan

