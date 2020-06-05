Samanyolu Haber /Dünya / İdlib'de Türk ambulansına saldırı oldu /05 Haziran 2020 21:21

İdlib'de Türk ambulansına saldırı oldu

Suriye'nin idlib kentinde TSK'ya ait zırhlı ambulansa saldırı düzenlendi. Saldırıda bir tercümanın hayatını kaybettiği iki askerin de yaralandığı öğrenildi.

SHABER3.COM

İdlib'in Türkiye denetimindeki Sermin Cebel El Zawadiye bölgesinin doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı ambulansa iddiaya göre Suriye Ordusu askerlerince saldırı düzenlendi.

Saldırıda TSK'ya tercümanlık yapan bir kişi hayatını kaybederken biri ağır olmak üzere iki asker yaralandığı öğrenildi. Yaralı askerler bölgeye gönderilen takviye kuvvetler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Uzmanlar, İdlib'e son günlerde hem Türkiye hem de Rusya'nın askeri sevkıyatının artmasını, bölgedeki gerilimin yükseldiğine işaret olarak nitelendiriyor. 

Öte yandan, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn’da bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.Saldırıda iki sivil hayatını kaybetti beş sivil de yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu. 

Saldırıyı kimin düzenlediği henüz netlik kazanmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İdlib'de Türk ambulansına saldırı oldu Sonraki Haber >>

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Darbeci AKP!

Darbeci AKP!

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Norveç'te toprak kayması kamerada

Norveç'te toprak kayması kamerada

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Yağmacılar işi abarttı

Yağmacılar işi abarttı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:06:38