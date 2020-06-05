İdlib'de Türk ambulansına saldırı oldu

İdlib'in Türkiye denetimindeki Sermin Cebel El Zawadiye bölgesinin doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı ambulansa iddiaya göre Suriye Ordusu askerlerince saldırı düzenlendi.







Saldırıda TSK'ya tercümanlık yapan bir kişi hayatını kaybederken biri ağır olmak üzere iki asker yaralandığı öğrenildi. Yaralı askerler bölgeye gönderilen takviye kuvvetler tarafından hastaneye kaldırıldı.





Uzmanlar, İdlib'e son günlerde hem Türkiye hem de Rusya'nın askeri sevkıyatının artmasını, bölgedeki gerilimin yükseldiğine işaret olarak nitelendiriyor.





Öte yandan, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn’da bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.Saldırıda iki sivil hayatını kaybetti beş sivil de yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.





Saldırıyı kimin düzenlediği henüz netlik kazanmadı.