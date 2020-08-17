İdlib'de Türk askeri geçerken patlama yaşandı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye'nin İdlib kentinde icra edilen Rus-Türk ortak devriyesi sırasında Türk askerlerinin bulunduğu aracın yakınında patlama yaşandığını duyurdu.





Patlamanın M4 karayolunun İdlib gerilimi azaltma bölgesinde kalan kısmında gerçekleştirilen 22. Rus-Türk ortak devriyesi sırasında meydana geldiğini belirten merkez, Türk askeri aracı yakınında infilak eden patlayıcının türünün henüz tespit edilemediğini kaydetti.





Zaharova ortak devriyelerin militanların provokasyonları nedeniyle askıya alındığını açıklamıştı





13 Ağustos'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'de M4 karayolunda yapılan Türk-Rus ortak devriyelerinin bölgedeki militanların devam eden provokasyonları nedeniyle askıya alındığını söylemişti.





Zaharova, "Militanlar, hükümet güçlerinin mevzilerine ve yakınındaki yerleşimlere saldırılarını artırdı ve M4 karayolu boyunca uzanan güvenlik koridorunda provokasyonlara devam ediyor. Bundan dolayı M4 karayolundaki Türk-Rus ortak devriyeleri geçici olarak durduruldu" demişti.





MSB'DEN AÇIKLAMA





Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib’deki 25’inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi'nin tamamlandığı belirtilerek, "Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" denildi.