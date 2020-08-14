Samanyolu Haber /Gündem / İdlib'de Türkiye ve Rusya'dan yeni karar /14 Ağustos 2020 23:28

İdlib'de Türkiye ve Rusya'dan yeni karar

İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın ortaklaşa yaptıkları devriyelerin bölgede artan saldırılar nedeniyle askıya alındığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Rusya ve Türkiye’nin, Suriye’nin İdlib kentindeki ortak devriyesi bölgede artan saldırılar nedeniyle durduruldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, M4 karayolu boyunca uzanan güvenlik koridorunda provokasyondan vazgeçilmediğini söyledi.

Zaharova, “Teröristler askerlere ve çevredeki yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını arttırdı. Bu nedenle ortak devriyeler askıya alındı” diye konuştu.

Moskova ile Ankara arasında mart ayında varılan mutabakatın ardından M4 karayolunda 24 kez ortak devriye yapıldı. İki devriye güvenlik endişesinden dolayı kısa tutulmak zorunda kaldı.

İki taraf da 5 Mart’ta Moskova’da imzalanan ateşkese, hafif ihlallerin dışında büyük ölçüde uyulduğunu söylüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İdlib'de Türkiye ve Rusya'dan yeni karar Sonraki Haber >>

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:33:47