İdlib'de yeni topçu saldırısı: Bir şehit, iki yaralı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.







Bakanlık, bölgede Şam güçlerine ait hedeflerin vurulmaya devam ettiğini belirterek, "8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" açıklamasını yaptı.







İdlib'de önceki gün yaşanan hava saldırısında 33 Türk askeri şehit olmuş, 32 asker de yaralanmıştı.