Samanyolu Haber /Gündem / İdlib'de yeni topçu saldırısı: Bir şehit, iki yaralı /29 Şubat 2020 11:26

İdlib'de yeni topçu saldırısı: Bir şehit, iki yaralı

Suriye'nin İdlib kentinde Şam hükümetine bağlı güçlerin açtığı topçu saldırısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) mensup bir asker şehit oldu, iki asker ise yaralandı.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, bölgede Şam güçlerine ait hedeflerin vurulmaya devam ettiğini belirterek, "8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" açıklamasını yaptı.

İdlib'de önceki gün yaşanan hava saldırısında 33 Türk askeri şehit olmuş, 32 asker de yaralanmıştı. 
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