Samanyolu Haber /Ekonomi / İdlib'de yüksek gerilim Türk lirasını da vurdu: Dolar ve Euro'da yeni rekorlar /28 Şubat 2020 00:59

İdlib'de yüksek gerilim Türk lirasını da vurdu: Dolar ve Euro'da yeni rekorlar

İdlib'de hiç olmadığı kadar tansiyon yükselmiş durumda.

SHABER3.COM



Bölgeden Rus uçaklarının Türk üssünü vurduğuna dair haberler gelirken çok sayıda askerin de hayatını kaybettiği ileri sürülüyor.

Henüz resmi olarak bir doğrulama olmazken, iktidara yakın hesaplarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da İdlib konulu acil güvenlik toplantısı düzenlediği bilgisi paylaşılıyor. Acil eylem durumu Türk lirasını da sert bir şekilde vurdu.

Gün içinde 6,16 seviyelerinde seyreden dolar, Türk lirası karşısında İdlib'den gelen haberler sonrası 6,20'yi de aştı. Euro ise 6,81'i aşarak 7 liraya doğru gidiyor.

Salı günü açılış saatlerinde 6,08'e gerileyen dolar daha sonra gün içinde 6,15 seviyelerine gelmişti.

Öte yandan Türk lirasının dolar karşısındaki sert düşüşü yabancı yatırım şirketlerinin dolar/TL için yıl sonu tahminlerini akıllara getiriyor.

Londra merkezli bir ekonomik araştırma danışmanlığı şirketi Capital Economics, Türk lirasının bu yıl dolar karşısında yüzde 20 oranında düşüş yaşayabileceği tahmini yapıyor.

Londra merkezli şirkette üst düzey piyasa ekonomisti olarak görev yapan Jason Tuvey, pazartesi günü yayımlanan bir rapora atıfla doların yıl sonunda 7,5 lirayı bulabileceği öngörüsünde bulunuyor.

Kanadalı Toronto Dominion Securities ise 2020 sonunda 7,90 ile dolar/TL’de yeni bir rekor kırılacağını öngörüyor.
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