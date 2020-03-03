İdlib'deki saldırıda 1 asker şehit oldu bir asker yaralandı

Suriye’nin İdlib eyaletinde Suriye Ordusu’na karşı devam eden Barış Kalkanı Harekatı’nda 1 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye Ordusu'nun topçu ateşinde bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.



