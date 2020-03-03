İdlib'deki saldırıda 1 asker şehit oldu bir asker yaralandı

Suriye’nin İdlib eyaletinde Suriye Ordusu’na karşı devam eden Barış Kalkanı Harekatı’nda 1 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye Ordusu'nun topçu ateşinde bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.
Şehidi sosyal medya hesabından duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Yine yüreğimiz yandı! İzmirli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabır dilerim” ifadelerini kullandı. Soyer, paylaştığı ikinci mesajda şehidin cenazesiyle ilgili bilgileri verdi. Şehit Mustafa Muhammet Ak’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii’nden kaldırılıp, Kadifekale Şehitliği’ne defnedileceği bildirildi.
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İzmir’imize ateş düştü. Ulusumuzun başı sağ olsun” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mansur Yavaş ise “Piyade Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak’ın şehit olduğu haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum” paylaşımını yaptı.