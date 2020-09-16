Samanyolu Haber /Gündem / İdlib'deki Türk gözlem noktasına saldırı /16 Eylül 2020 22:11

İdlib'deki Türk gözlem noktasına saldırı

İdlib'deki Türk gözlem noktasına bir saldırıda bulunulduğunu ifade eden Millî Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu saldırıyla ilgili Esed rejimini işaret etti.

SHABER3.COM

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib Gerginliği Azaltma Noktası'ndaki yedi gözlem noktasına, sivil görünümlü bazı gruplar tarafından saldırıda bulunulduğunu açıkladı. 

MSB, grupları Şam'ın yönlendirdiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır'' ifadeleri yer aldı.
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