İdlib'den acı haber: 1 asker şehit!

Suriye'nin kuzeybatısında İdlib şehrinde Rusya'nın desteklediği Suriye ordusu tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 25 yaşındaki tankçı sözleşmeli er Mecit Demir'in acı haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.





Üç yıldır İdlib'i kontrol altında tutan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetler tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi.





GAZİANTEP'TE İKAMET EDEN AİLESİNE ACI HABER!





Saldırıda şehit düşen tankçı sözleşmeli er Mecit Demir’in acı haberi, Gaziantep'teki Yeni Mahallesi'nde yaşayan anne Nisa Karataş’a, askeri yetkililer ve sağlık ekiplerince verildi.





Bekâr olduğu öğrenilen ve 11 kardeşi olan Şehit Mecit Demir’in cenazesinin, Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.





İdlib'de son üç haftada Rusya ve Suriye kuvvetlerinin bombardımanında 15 asker şehit oldu.







