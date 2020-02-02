İdlib'e 20 kilometre kaldı

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, bugün Serakib şehrinin doğusunda Han el Subul eksenindeki Lof ve Kamhane köyleri kurtarıldı.





Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrolündeki İdlib kırsalında bulunan Heyş Beldesi, Amiriye, Kfarmezde, Tbeyş, el Belağa, Cibala ve Tel Armanay köyleri de dün cihatçı gruplardan temizlenmişti.





HALEP'İN GÜNEYİNDE ÇATIŞMA





Ordu bu hafta içinde de İdlib yakınlarındaki stratejik Maarat el Numan kasabasına girmişti.





Ordu Halep kırsalının güneyinde operasyonlarını yoğunlaştırdı. Han Tuman ve Halidiye beldeleri ekseninde bulunan Nusra Cephesi ve müttefik diğer cihatçılara karşı yoğun top ve füze ateşiyle saldırılar gerçekleştirildi.





Rusya destekli ordunun Serakib kasabasına dayandığı belirtiliyor. Bu kasaba İdlib şehir merkezine sadece 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor.





SANA'nın haberinde şöyle denildi: "Suriye Arap Ordu Bilrikleri İdlib doğu kırsalındaki terörist örgütlere karşı operasyonlarındaki ilerleyişini sürdürdü ve bugün Serakibb şehrinin doğusunda Han el Subul eksenindeki Lof ve Kamhane köylerini kurtararak “Nusra Cephesi” ve koalisyon içerisinde olduğu grupları sayı ve cephane bakımından ağır kayıplara uğrattı."



