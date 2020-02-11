İdlib'de atılacak adımları yarın açıklayacak

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarına ertelediği AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.





İdlib'den art arda gelen şehit haberlerine tepki gösteren Erdoğan, "Gerekli, karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik. Özellikle İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ancak yetmez, daha devam edecek." dedi.





RUSYA VE İRAN'A "ESED'İ DURDURUN" MESAJI





Erdoğan, Beşar Esed rejiminin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerektiğini ifade etti.





AKP lideri Erdoğan son bir haftada 13 askerin şehit düştüğü İdlib'de TSK'nın bundan sonra nasıl hareket edeceğine dair yeni bir plan açıklayacak.









Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri töreninde konuştu.





İdlib krizine de temas eden Erdoğan, "Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok, ama çok ağır ödeyecekler. Yarın grup toplantısında atacağımız adımları açıklayacağım." ifadelerini kaydetti.



