Samanyolu Haber /Dünya / İdlib fiyaskosunda SADAT iddiası! /06 Şubat 2020 12:19

İdlib fiyaskosunda SADAT iddiası!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında Rusya ve İran destekli Esed kuvvetleri ile karşı karşıya geldi. Esed kuvvetlerinin TSK konvoyuna düzenlediği saldırıda 9 asker şehit olmuştu. Suriye'de gözlem noktası planlarını Adnan Tanrıverdi'nin başkanlığında SADAT'ın hazırladığı iddia ediliyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında muhaliflerin elinde kalan son bölge olan İdlib'e gözlem noktası kurulmasına karşı çıktığı iddia edildi. 

Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel ordusu" diye nitelenen SADAT'ın gözlem noktalarında ısrarcı olduğu belirtildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller'in bugün yayımlanan makalesine göre Erdoğan, SADAT Başkanı emekli Tümgeneral Adnan Tanrıverdi ve ekibinin ısrarları sonucunda gözlem noktası kurulmasına ikna oldu.

Güller'in yazısının ilgili bölümü şöyle: "Birincisi, saraya fikir üreten SETA, 3 Şubat’tan önce ABD ve AB’nin İdlib’de devreye girmesi için çağrı yapmıştı. İkincisi, Pentagon’a 276 sayfalık rapor hazırlayan RAND, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı, Türk-Amerikan ilişkilerinde 'anahtar muhatap' ilan etmişti."

MAKALEDE "SADATÇI TANRIVERDİ" VURGUSU

"Ve ekleyelim: Türkiye’nin İdlib’de gözlem noktası kurmasına TSK’nin karşı çıktığı; komutanların, gözlem noktalarıyla yapılacak işin İHA’larla yerine getirebileceğini savunduğu belirtiliyor." ifadelerini kullanan Güller, "Ancak sarayın (eski) askeri başdanışmanı SADAT’çı Adnan Tanrıverdi ve ekibinin gözlem noktalarında ısrar ettiği ve Erdoğan’a kabul ettirdiği söyleniyor." dedi. 

Suriye'nin kuzeybatısında TSK'nın kontrolündeki İdlib şehrinde TSK konvoyuna düzenlenen saldırıda 8 asker şehit olmuş, 9 asker ağır yaralanmıştı. Saldırıyı Rusya ve İran destekli Esed kuvvetleri üstlenmişti. 

TSK'nın 12 gözlem noktasından dördü Esed kuvvetlerinin ele geçirdiği bölgede kaldı.  

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