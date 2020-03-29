İETT’de koronavirüs endişesi: 7 çalışan karantinada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri’nin (İETT) garajlarında çalışan personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomları görülmesi üzerine yapılan testlerin ardından 7 çalışan karantinaya alındı.







Taramalar İETT’nin Edirnekapı ve Kağıthane garajlarında yapıldı.





Garajlarda çok sayıda çalışan bulunuyor.





7 çalışan karantina altında, nihai test sonuçları bekleniyor





İBB Sözcüsü Murat Ongun, İETT çalışanı 7 kişinin evlerinde karantinaya alındığını söyledi.





Ongun, söz konusu çalışanların nihai test sonuçlarının henüz çıkmadığını belirtti.





Yurtdışı teması olanların bilgileri alındı





İETT’deki koronavirüs endişesinin artmasıyla birlikte, şirkette çalışıp da yurtdışı teması bulunan kişilerin bilgileri toplanmaya başlandı.





Şirket personeline e-postayla bir bilgilendirme geçen yetkililer, yüksek ateşi olan, göğsüne veya sırtına dokunduğunda sıcak hisseden, arka arkaya kuru kuru öksüren, koku ve tat alamama şikayetleri yaşayan personelin acilen bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini söyledi.





Başka birimler de “Çok önemli bir konu dışında İBB personelinin garajlara gitmemesi” konusunda uyarıldı.





Her ne kadar salgın nedeniyle son günlerde İETT’ye bağlı araçlarda yoğunluk eski oranda olmasa da hala binlerce İstanbullu İETT araçlarını kullanmaya devam ediyor.





Şoförler yüksek risk grubunda





Her gun binlerce yolcuyu taşıyan İETT şoförleri Kovid-19 salgını nedeniyle yüksek risk grubunda.





İETT otobüsleri dışında özel halk otobüsleri ve yine İBB’ye bağlı Istanbul Otobüs A.Ş de Istanbul’da taşımacılık hizmeti veriyor.





İBB, araçların her gün detaylı bir şekilde dezenfekte edildiğini belirtiyor.