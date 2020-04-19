Samanyolu Haber /Gündem / İETT’den hastanelere araç tahsisi /19 Nisan 2020 19:02

İETT’den hastanelere araç tahsisi

İETT, corona virüsü salgınında ön cephede mücadele veren sağlık personelinin çalışma yerlerine ulaşmasını sağlamak için sokağa çıkma kısıtlaması süresince çalışmak zorunda olanlar için İstanbul'da Cumartesi günü 4 bin 767 otobüs seferi düzenledi.

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İETT sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cumartesi ve Pazar günleri, yaşamsal kamu hizmeti veren personelin göreve gidiş ve dönüşlerini dikkate alarak çalışma yaptı. Sefer sayılarını buna göre düzenledi. Hastane yönetimleriyle doğrudan temasa geçerek servis hizmeti vermeyi önerdi.

238 HASTANE ARANDI

Geçen hafta bazı sağlık personelinin çalışma alanlarına ulaşmada sıkıntı yaşaması üzerine İETT hafta içi İstanbul'da bulunan 238 hastane başhekimliği ile temasa geçti. Geri dönüş yapan 41 hastaneye otobüs tahsis edildi. Bazı hastanelere, yapılan planlama gereği personelini evden toplayıp hastaneye götürme ve hastaneden alıp evlerine bırakma hizmeti de verildi.

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