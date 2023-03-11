İETT otobüsü bariyerlere girdi: Yaralılar var

İstanbul Arnavutköy-Sultangazi yolunda iddiaya göre, 36 MC seferini yapan İETT otobüsü, Habipler yol ayrımına geldiği esnada yanında seyir halinde olan minibüs sürücüsü tarafından sıkıştırıldı.



Sıkışan araçlar birbirine çarparken çarpmanın etkisiyle İETT otobüsü bariyerlere saplandı.



İETT otobüsünde yolcu olarak bulunan Harun Talha Karaca, Zeynep Yağmur Karaca ve minibüste bulunan Melik Can Kurt ile Hazal Sunar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Polis kaza ile ilgili çalışma yaparken Habipler Mahallesi’ne giriş araç trafiğine kapatıldı.



Yolun Sultangazi istikametinde ise trafik oluştu.