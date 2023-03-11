Samanyolu Haber /Gündem / İETT otobüsü bariyerlere girdi: Yaralılar var /11 Mart 2023 12:08

İETT otobüsü bariyerlere girdi: Yaralılar var

Sultangazi Habipler yolu üzerinde İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu bazı yolcular yaralanırken, kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SHABER3.COM

İstanbul Arnavutköy-Sultangazi yolunda iddiaya göre, 36 MC seferini yapan İETT otobüsü, Habipler yol ayrımına geldiği esnada yanında seyir halinde olan minibüs sürücüsü tarafından sıkıştırıldı.

Sıkışan araçlar birbirine çarparken çarpmanın etkisiyle İETT otobüsü bariyerlere saplandı.

İETT otobüsünde yolcu olarak bulunan Harun Talha Karaca, Zeynep Yağmur Karaca ve minibüste bulunan Melik Can Kurt ile Hazal Sunar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili çalışma yaparken Habipler Mahallesi’ne giriş araç trafiğine kapatıldı.

Yolun Sultangazi istikametinde ise trafik oluştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İETT otobüsü bariyerlere girdi: Yaralılar var Sonraki Haber >>

Fatih Portakal'ın ana haber bülteni ile döneceği kanal belli oldu

Fatih Portakal'ın ana haber bülteni ile döneceği kanal belli oldu

Endonezya’da yanardağ patladı.

Endonezya’da yanardağ patladı.

Kazanma Kuşağı ve İmtihan

Kazanma Kuşağı ve İmtihan

Erdoğan'ın o sözleri gündemde

Erdoğan'ın o sözleri gündemde

Yalanın reklam filmini yapmışlar

Yalanın reklam filmini yapmışlar

Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tümgeneral Kaya, İbrahim Kalın'ın toplantısında çaycılık yaptı!

Tümgeneral Kaya, İbrahim Kalın'ın toplantısında çaycılık yaptı!

Almanya'da kiliseye silahlı saldırı dehşeti: 7 ölü 8 yaralı

Almanya'da kiliseye silahlı saldırı dehşeti: 7 ölü 8 yaralı

Dikkat, yeni SADAT’lar kuruluyor!

Dikkat, yeni SADAT’lar kuruluyor!

Altılı Msas'da farklılıklara saygı duymayı öğrendik

Altılı Msas'da farklılıklara saygı duymayı öğrendik
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:55:04