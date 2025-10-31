Samanyolu Haber /Gündem / İETT otobüsünde bıçaklı saldırı dehşeti: Yaralıların durumu ağır! /31 Ekim 2025 13:57

İETT otobüsünde bıçaklı saldırı dehşeti: Yaralıların durumu ağır!

İstanbul Arnavutköy'de bir İETT otobüsünde bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Bir şüpheli şoför ile iki yolcuyu bıçakladı. Yolcuların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan saldırgan ise her yerde aranıyor.

SHABER3.COM

Dehşete düşüren olay, saat 11.30 sıralarında Arnavutköy ilçesinde Haraççı Kavşağı girişinde İETT otobüsünde meydana geldi.

Gerçek Gündem'de yer alan iddiaya göre, bir şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle otobüs şoförü ve 2 yolcuyu bıçakladı. Saldırgan, şahısları yaraladıktan sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 2 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için arama çalışması başlattı.
