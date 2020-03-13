Samanyolu Haber /Gündem / İETT'deki milyonluk vurgunda yeni gelişme! /13 Mart 2020 21:04

İETT'deki milyonluk vurgunda yeni gelişme!

AKP döneminde İETT’de görev alan 2 memurun yaptığı 9.1 milyon liralık usulsüzlük, İBB Meclisi’nde tartışmalara neden oldu. CHP'li Nadir Ataman, konuyla ilgili soru önergesi vermek istedi ancak, AKP grubu “olay yargıya yansıdı” diyerek reddetti.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin mart ayı oturumlarının ikinci bileşiminde CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, “İETT’deki 9.1 milyon liralık vurgun” haberi ile ilgili soru önergesi vermek isteyince AKP grubu reddetti.

“AKP GÖZ YUMDU”

İBB’yi dolandıran İstanbul halkının parasını çalanları CHP yönetiminin ortaya çıkardığını, AKP’nin ise göz yumduğunu savunan Ataman şu soruların yanıtlanmasını istedi:“Gerekli kontroller zamanında yapılsaydı kamunun parası çalınmamış olacaktı. İsmi geçen kişilerin yaptıkları yolsuzluklarla ilgili dönemin belediye başkanı ve yöneticileri tarafından bir işlem yapılmış mıdır? Bu yapılan hırsızlıkla ilgili yeterli denetimi yapmayan kamu görevlileri kimlerdir? Tespit edildikten sonra gerekli soruşturmanın yapılarak meclise bilgi verilmesini arz ederim.”

“BÖYLE SORU ÖNERGESİ OLMAZ”

Önergenin oylanması öncesinde söz alan AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Yapılan bir yolsuzluktan bahsediliyor. Konu yargıya yansımış durumda. Hukuk gereğini yapıyor. Böyle soru önergesi olmaz. Bu tür soru önergeleri ile meclisi provoke etmeyelim. Yalova’da da yolsuzluk yapıldı. Ayrıca kimse gazetecilik yaptığı için tutuklanmıyor. MİT görevlilerinin kimliğini ifşa etmenin neresi gazetecilik?” diye konuştu.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da yargıya intikal eden başka konularla ile ilgili AKP grubunun isteği ile araştırma komisyonları kurulduğunu hatırlatarak “Yargıya yansıyan konularda araştırma komisyonu kurulabiliyor ve sorun olmuyor. Soru önergesi verilince mi sorun oluyor? Yalova’da da yolsuzluğu ortaya çıkaran belediye başkanının kendisi. Görevden alınması darbedir” karşılığını verdi.

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Ataman’ın önergesi AKP ve MHP grubunun oyları ile reddedildi. Ataman’ın geçtiğimiz ay, İBB’ye bağlı Şehir Hatları A.Ş’nin hurda hırsızlığı gerekçesiyle aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kuzenin de bulunduğu 4 isim hakkındaki suç duyurusuna ilişkin soru önergesi de AKP ve MHP’nin oyları ile reddedilmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İETT'deki milyonluk vurgunda yeni gelişme! Sonraki Haber >>

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...

İngiliz ajanın düşme anı!

İngiliz ajanın düşme anı!

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Dikkatsiz sürücü patlattı

Dikkatsiz sürücü patlattı

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:24:08