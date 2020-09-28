Samanyolu Haber /Gündem / İfade veren Merdan Yanardağ için karar açıklandı /28 Eylül 2020 23:24

İfade veren Merdan Yanardağ için karar açıklandı

Hakkında soruşturma açılan ve bu kapsamda ifadeye çağrılan TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildiği belirtildi.. Yanardağ'ın sonrasında ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

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TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, düğününden sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman haberleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Merdan Yanardağ hakkında Yüksel Kocaman'la ilgili haberleri gerekçe göstererek soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da ifadesi alınan Yanardağ, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. SEGBİS ile mahkemeye katılarak savunmasını yapan Yanardağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yanardağ hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
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