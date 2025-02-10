Samanyolu Haber /Gündem / İfade vermeye çağırılan Kılıçdaroğlu gitmeme kararı aldı /10 Şubat 2025 15:51

İfade vermeye çağırılan Kılıçdaroğlu gitmeme kararı aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP kurultayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tanık olarak dinlenecekti. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmeyecek.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında inceleme başlattı.

KILIÇDAROĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara’da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında ‘kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı” şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında  soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya  konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

İFADEYE GİDECEK Mİ?
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; tanık olarak ifade verecek olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmeyecek. 

Öte yandan Akif Hamzaçebi'nin de ifade vermeyeceği iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI ÇELİK: TANIK OLARAK İFADEYE ÇAĞRILMASI DOĞRU DEĞİL
Kısa Dalga'ya konuşan Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik “Bana bir bilgi ulaşmadı, doğrudan bana ulaşılır” dedi ve ekledi:

“Bana henüz bir bilgi ulaşmadı, zaten Genel başkanımızla ilgili her konuda bana ulaşılır. Kaldı ki genel başkanımızın KRT’deki açıklamaları ortadadır. Orada bilgi sahibi olmadığını, açıklamalara cevap verilmesi gerektiğini işaret etti. Bu durumda burada tanık olarak ifadeye çağrılması doğru değil. Böyle bir şey olmasını beklemiyorum."

BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK
Celal Çelik'in doğruladığı habere göre; konuya ilişkin saat 16.00'da basın açıklaması düzenlenecek. 
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