"İfademi işkence altında verdim"

Kırgızistan’dan MİT tarafından kaçırılan Orhan İnandı’ya emniyette işkence uygulandığı mahkeme kayıtlarına girdi. İnandı, kendisine yapılan işkenceler sonucu oluşan üç kırık nedeniyle hâlâ sağ kolunu kullanamıyor.





İŞKENCE MAHKEME KAYITLARINDA





Demirören Haber Ajansı’nın haberine göre, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Şükrü Yıldırır’ın duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden katılan ve tanık olarak dinlenen İnandı, emniyette verdiği ifadeyi hatırlamadığını söyledi. Sanık Şükrü Yıldırır’ı teşhis edemeyen İnandı, “Sanığı buradan çıkaramadım. Söylediğim şeyi de hatırlamıyorum. İfademi işkence altında kalıp verdim. Böyle bir ismi de hatırlamıyorum. Cemaati de hizmet hareketi olarak biliyorum. Terör örgütü olarak kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanık Yıldırır’ın tahliyesine hükmetti.





İŞKENCE FOTOĞRAFLARA DA YANSIMIŞTI





Bold'un haberine göre Hakan Fidan’ın başında olduğu MİT tarafından Kırgızistan’da 31 Mayıs’ta kaçırıldıktan sonra Türkiye’ye götürülen eğitimci Orhan İnandı’nın yayınlanan fotoğrafından işkenceye uğradığı ortaya çıkmıştı. Cezaevinde daha sonra yapılan muayenesinde İnandı’nın gördüğü işkenceler nedeniyle sağ kol dirseği ile omuzu arasında 3 kırık oluştuğu tespit edildi. Kırıkların kaynaması nedeniyle ameliyat olamayan İnandı, yaklaşık beş aydır sağ kolunu kullanamıyor.