Samanyolu Haber /Gündem / İfadeye çağrılıp gece nezarette tutulan KHK TV muhabiri Yiğitsözlü serbest bırakıldı /25 Eylül 2024 12:07

İfadeye çağrılıp gece nezarette tutulan KHK TV muhabiri Yiğitsözlü serbest bırakıldı

Yaptığı paylaşım nedeniyle ifadeye çağrılan, gittiği karakolda "mesai bitti, savcı yarın ifade alacak" denilerek nezarete konulan KHK TV muhabiri Ahmet Erkan Yiğitsözlü serbest bırakıldı.

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Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek nezarete konulan KHK TV muhabiri gazeteci Ahmet Erkan Yiğitsözlü, serbest bırakıldı. Yiğitsözlü, ifadeye çağrılmış ancak “Mesai bitti, savcı ifadeni yarın alacak” denilerek nezarete atılmıştı.

SERBEST KALDIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Yiğitsözlü, kendisiyle ilgili Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasında yaşananları anlattığı tweetleri nedeniyle göz altına alınmıştı.

Serbest kaldıktan sonra avukatıyla fotoğrafını paylaşan Yiğitsözlü, “Kıdemli avukatım @engineermurat ile adalet sarayından çıktık. İki yıl önce gözaltındayken sorgum gece 1.30’da sona ermişti. Yine Av. Murat Demirci almıştı, akşam yemeği kumanyamı yemişti. Kaderin işine bakın ki bu sabah kumanyamı yemek yine ona nasip oldu. Bir x paylaşırım 1 gece nezarette kalmama neden oldu.

Temel’in dediği gibi “Bu da bana ders olsun’” ifadelerini kulandı.
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