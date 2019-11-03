Samanyolu Haber /Ekonomi / İflâslar artacak /03 Kasım 2019 10:28

İflâslar artacak

Dünyanın önemli sigorta şirketlerinden Euler Hermes’in, küresel ekonomik öngörülerine göre, Küresel İflÂs Endeksi’nde hem 2019 hem 2020’de yüzde 8 oranında artış bekleniyor.

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Yeni Asya Gazetesi'nde yer alan habere göre Dünyanın lider alacak sigortası şirketi Euler Hermes, küresel ekonomik öngörülerini paylaştı. Öngörülere göre 2019 - 2020’de siyasetçilerin ve merkez bankalarının küresel durgunluğu önleyeceği belirtiliyor. Önümüzdeki süreçte de yaşanacak yatay büyümeler 2015-16 yıllarındaki ekonomik karışıklığı hatırlatacak. Küresel İflâs Endeksi’nde hem 2019 hem 2020’de yüzde 8 oranında Asya özelinde ise 2019’da yüzde 15, 2020’de yüzde 16’lık bir artış bekleniyor. Yaz aylarında yaşanan ABD-Çin rekabeti, Brexit belirsizliği, İtalya’da yeni hükümetin başa geçmesi gibi gelişmeler siyasî riskleri arttırırken, yılın ilk yarısında ticaret, imalat gibi sektörlerde ve birçok ekonomide durgunluğa sebep olabilir. 2020’de küresel mal ve hizmet ticareti 2009’dan bu yana en düşük rakam olan yüzde 1,7 oranında büyüyecek. Hizmet ve inşaat gibi yerel sektörler 2020’nin ikinci yarısında parasal şartların hafifletilmesine ve imalat sektörünün ekonomik olarak toparlanmasına yardımcı olacak.

2020’DE KARARSIZ SERMAYE AKIMLARI

İlliberal döngüye giren dünyada 2020’de daha değişken piyasalar ve kararsız sermaye akımları bekleniyor. ABD – Çin ticaretinde ABD faydacılığının, ekonomi yavaşlarken gerilimi arttırması beklenirken, gelişmekte olan piyasalardaki neo – otoriter liderler ise maliye ve para politikalarını seçimleri kazanmak üzere kurgulayacak. Önümüzdeki süreçte bu politikaların getirisinin düşük olması bekleniyor. 2020 yılında gelişebilecek negatif ihtimaller arasında ABD’de zombi kuruluşların temerrüde düşmesi, ABD-Çin arasında ticaret ve para savaşının alevlenmesi durgunluğu tetikleyebilir. Önümüzdeki dönemde artan volatilite ile birlikte küresel pazarların yönünü belirlemek daha da zor olacak. ABD ile Çin arasındaki ticaret çatışmasından kaynaklanan yüksek volatilite, doların güçlü kalmasını sağlayacak. 2019’un sonunda EUR / USD için kurun 1.10 ve 2020’nin sonunda 1.12 olması bekleniyor.

YAVAŞ BÜYÜME DÖNEMİ UZUN SÜRECEK
2020 ekonomik gelişmelerini Türkiye açısından değerlendiren Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner, “2019, küresel belirsizliklerin olumsuz etkilerinin yaşandığı, piyasalarda volatiletinin yüksek olduğu bir sene olarak geçti. Yavaş büyümenin uzun süreceği bir döneme giriyoruz. Küresel mal ve hizmet ticareti sadece % 1,7’lik büyümeyle 2009 yılından beri görülen en düşük hıza gerileyecek. Bu sebeple Türkiye’de ihracatın büyümeye katkısı daha az olabilir” yorumunda bulundu.
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