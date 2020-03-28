İflas eden Atlas, çalışanını da mağdur etti

Geçen yıl kasım ayında uçuşlarını durduğunu duyuran ve bu yılın 14 Şubat tarihinde iflas ettiği açıklanan havacılık şirketi Atlasglobal’in yüzlerce çalışanı da mağdur oldu.







artigercek.com'dan Rıfat Doğan'ın haberine göre toplam 220 milyon lira borcu bulunduğu belirtilen AtlasGlobal hakkında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Twitter üzerinden resmi bir açıklama yapılmıştı. Buna göre AtlasGlobal’ın iflas başvurusunda bulunduğu belirtilmişti.





Şirket Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kardeşi Ali Murat Ersoy'a ait. Şirketin iflas etmesiyle sayısı 2 bin ile 2 bin 500 arasında olan binlerce çalışan ise ortada kaldı. Maaş dahil olmak üzere uçuş ve ihbar tazminatlarını alamayan şirket çalışanları bir araya gelerek Atlas Mağdurları (AZAP) isimli bir platform kurdu.





"İŞVEREN TARAFINDAN HEP KANDIRILDIK"





Çalışanlardan Pelin Hasret böyle bir platforma neden ihtiyaç duyduklarını ve neden bir araya geldiklerini Artı Gerçek’e anlattı.





Hasret, işverenin iflas edene kadar kendilerini çalıştırdığına vurgulayarak, “Korona sebebiyle evde olduğumuz için zor durumdayız. 2019 kasım ayında uçuşlarını durdurma kararı aldı. 14 Şubat’ta iflas masasına iflas başvurusunda bulundu. Bu süre zarfında çalışmaya devam ettik ancak maaşlarımızı alamadık. Şirkette 14 Şubat’a kadar çalışanlar vardı ve işveren 1 Şubat ile 14 Şubat arasında onların sigortasını yapmadı. Yasal bir durum yok ortada.” ifadelerini kullandı.





"MAAŞLARIMIZ, MAAŞLARIMIZ, HİÇBİRİNİ ALAMADIK"





Koronavirüs sebebiyle müdahil oldukları davanın ertelenmesi nedeniyle hukuki olarak hiçbir şey yapamadıklarını dile getiren Hasret, “Haklarımızı da alamadık. İşveren bize ulaşıyor ve ‘bugün yarın vereceğim’ dedi, ancak daha sonra arayıp ‘korona nedeniyle banka işlemlerini yapamıyorum’ gibi bir ifadesi oldu. Benim bildiğim 1.800 kişi bu durumda.” dedi.





"İKİ KREDİ BORCUM VAR İKİSİNİ DE ÖDEYEMİYORUM"





Hasret, Borçlar Kanunu’na tabi oldukları için altı ay içinde dava açamamaları halinde tazminat haklarını kaybedeceklerini belirtti.





Hasret mağduriyetleri de anlattı: ”Kendi adıma söyleyeyim, 2 bin 500 TL’lik ev kredim var. 2 bin 300 TL işsizlik maaşı alıyorum. Geri kalan iki kredim var. Onları da ödeyemiyorum. Çok zor durumda olan arkadaşlarımız var. Antalya’da biri olan kabin memuru arkadaşımız trafik kazası geçirdi. Ailesine yardım etmek için para topladık. Bir arkadaşımız iflas sürecinde suyu kesildiği için daha önceden bir yıl üyelik yaptırdığı spor salonunda duş almış.”