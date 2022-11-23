İflas eden kripto para borsası FTX yöneticilerinin mal varlıklarına el konuldu

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.







FTX iki hafta önce iflas başvurusunda bulunmuş, bir günde 14,6 milyar dolar kaybeden kurucusu Sam Bankman-Fried’ın kayıplara karıştığı iddia edilmişti. ABD’de mahkemeye sunulan bir belgeye göre FTX’in en büyük 50 alacaklısına olan borcunun 3,1 milyar dolar olduğunu bildirilmişti.





MASAK’ın açıklamasına göre 14 Kasım’da başlatılan incelemede yetkililerin bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. yükümlüler nezdindeki hesaplarındaki işlemlerin askıya alındığı belirtilerek şu bilgiler verildi; “Müşteri emanetleri usulüne uygun olarak muhafaza edilmedi. Gerçeğe aykırı iş ve işlemlerle müşteri emanetleri başkaca kişi veya kişiler uhdesine geçirildi veya yurtdışına çıkarıldı. Müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldı, olağan bir piyasa işleyişine aykırı bir biçimde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir biçimde yönetildi.”





Açıklamada İstanbul başsavcılığına başvuru sonrası Bankman-Fried ve diğer ilgililer hakkında adli soruşturma açılıp şüphelilerin malvarlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı yazıldı. El konan miktar belirtilmedi.