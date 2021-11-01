İflas eden SGK bütçe desteğiyle ayakta duruyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verdiği açığın kapatılması için bütçeden yapılacak destek her geçen yıl artıyor. SGK’ya bu yıl 245 milyar lira bütçeden yapılan destek gelecek yıl 280 milyar liraya çıkacak.







AÇIK KATLANARAK BÜYÜYOR





Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre SGK’daki açıklar katlanarak büyüyor. Gelecek yıl kuruma bütçeden 280.7 milyar TL aktarılacak. SGK’ya 2019’da 197.1 milyar TL, 2020’de 245.9 milyar TL, bu yıl da 245.7 milyar TL bütçe transferi yapıldı. Yapılan bu transferlerle faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların Genel Sağlık Sigortası primi ödemeleri için kullanılıyor.





DESTEK 111 ÜLKENİN BÜTÇESİNDEN FAZLA





Sosyal Güvenlik Kurumu’nun batmaması için bütçeden sağlanan yaklaşık 30 milyar dolara denk gelen 280 milyar lira 110 ülkenin gayri safi milli hasılasından fazla olması dikkat çekti. Birleşmiş Milletler’in tanıdığı 208 ülkeden 98’inin gayri safi milli hasılası 30 milyar doların üzerinde iken, geriye kalanların ki ise 30 milyar doların altında bulunuyor. Geliri SGK’ya sağlanan destekten az olan ülkeler arasında Estonya, İzlanda, Bosna Hersek, Arnavutluk, Moğolistan, Makedonya, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan da bulunuyor.



