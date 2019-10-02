İflas eden Thomas Cook'tan Türkiye'ye rekor borç: 'Tahsili imkânsız'













Dev borca ilişkin açıklama, Turizm İstişare Kurulu'ndan geldi.





Tur operatörü Thomas Cook’un, Türkiye’ye yılda yaklaşık iki milyon turist getirdiği belirtiliyor.





Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, TİK'ten yapılan açıklamada, 350 milyon Euro'luk borcun yakın ve orta vadede tahsilinin ise imkânsız olduğu belirtildi.





Thomas Cook önce İngiltere, ardından Almanya, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya ve Polonya pazarlarında iflasını açıklamış, İngiliz ATOL/CAA ve Alman Zürich Versicherung kurumları iflas duyurusunun yapıldığı tarihin ilk günü itibariyle paket tatillerini geçirmekte olan Thomas Cook yolcularının kalan konaklamaları, geri dönüş transfer ve uçak yolculuğuna ilişkin maddi sorumluluğu üstlenmişti.





Özellikle alacaklarını tahsil edemeyen küçük işletmelerin yaşayacağı finansal sorunların tahmin edilenden çok daha büyük olacağına işaret eden TİK, işletmelerin finansman yükünün hafifletilmesi için öngörülen 50 milyon avro (309 milyon lira) kredi olanağının çok daha yukarı çıkarılması ve üç yıl geri ödemesiz, uzun vadeli ve düşük faizli planlanması çağrısı yaptı.





TİK açıklamasında şöyle dendi:





“Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Türkiye adına mağdur alacaklılar için İngiltere, Almanya ve ilgili ülkeler nezdinde girişimde bulunulması ve tahsil edilemeyen alacakların tahsili konusunda devletimizin liderlik yapması sektörümüz açısından son derece önem taşımaktadır.”