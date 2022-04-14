Samanyolu Haber /Gündem / İflas eden ülke Yurt dışındaki vatandaşlarından para istedi /14 Nisan 2022 12:07

İflas eden ülke Yurt dışındaki vatandaşlarından para istedi

Sri Lanka, ihtiyaç duyulan yiyecek ve yakıt ödenmelerine yardımcı olmaları için yurt dışındaki vatandaşlarını ülkeye para göndermeye çağırdı.

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İflas eden Güney Asya ülkesi Sri Lanka yurt dışındaki vatandaşlarına çağrı yaptı.

Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, yurt dışındaki Sri Lankalıların "ülkenin bu kritik döneminde döviz bağışı yoluyla yardımlarına" ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Weerasinghe, yaptığı açıklamada ABD, İngiltere ve Almanya'da bağışlar için banka hesapları açıldığını belirtti.

Açıklamada, bankaların "bu tür döviz transferlerinin yalnızca gıda, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin ithalatı için kullanılacağını garanti ettiği" bildirildi.

PROTESTOCULAR BAŞBAKAN'LA GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ
Öte yandan, Sri Lankalı protestocular Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın görüşme talebini reddetti.

ANI News'in haberine göre, görüşme teklifini reddeden protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa etmesi ve Rajapaksa ailesinin tüm üyelerinin hükümetten ayrılması yönündeki taleplerini yineledi. Başbakan, protestoculara dün görüşme teklifinde bulunmuştu.
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