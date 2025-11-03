İflas kararları hızlandı: Borç çeviremeyen şirketler batıyor

Batık Kredi Yükü: Aynı dönemde bankacılık sektöründeki takipteki kredi miktarı (batık kredi) 519 milyar lirayı geride bıraktı.





Ekonomide yüksek faiz oranları, finansmana erişim zorluğu ve ekonomik daralma, şirketleri iflas ve konkordato sarmalına itiyor. Nefes gazetesinin haberine göre, borç ödeme zorluğu çeken şirketlerin konkordato başvuruları rekor seviyelere ulaştı.2025 yılının Ocak-Ekim döneminde, mahkemelerden konkordato için geçici mühlet kararı alan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %72’lik şaşırtıcı bir artışla 2 bin 326’ya çıktı. Bu, günde ortalama 8 firmanın mali çöküşten korunma talep ettiği anlamına geliyor.Yıllık Rekor: Bu yılın ilk 10 ayındaki konkordato sayısı (2.326), geçen yılın tamamındaki sayıyı (1.723) şimdiden geçmiş oldu.Sadece konkordato talepleri değil, kapanan esnaf ve şirket sayılarında da artış gözlemlendi. Bu yılın ilk 9 ayında kapısına kilit vuran esnaf sayısı 83 bin 302’ye ulaşırken, kapanan şirket ve kooperatif sayısı da geçen yıla göre artış kaydetti.İflas kararı verilen dosya sayısı bu yılın ilk 10 ayında 196’ya ulaşırken, geçici mühlet başlangıcından iflas kararı verilme ortalama süresi Ocak ayındaki 417 günden Ekim ayında 390 güne geriledi. Bu kısalma, yasal sürecin hızlandığına işaret ediyor.