İflas sayısı ikiye katlandı, konkordatoda rekorlar kırılıyor!

Konkordato, borçlarını ödemekte zorlanan ancak iflas etmek istemeyen şirketlerin, alacaklılarıyla anlaşarak borçlarını belirli bir plan dahilinde yeniden yapılandırması süreci olarak biliniyor. Bu süreç, şirkete borçlarını ödemesi için ek süre tanıyor ve bir nevi yasal koruma sağlıyor. Geçici mühlet kararı ise, konkordato başvurusunun kabul edildiği ve şirketin belirli bir süre boyunca (3+2 ay) yasal takip ve icradan korunacağı anlamına geliyor.





Finansman sorunları ve üretimde uzun zamandır yaşanan daralma şirketlerin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Son 2 yılda mahkemelerin konkordato mesaisi katlandı. Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu verilerinden derlediği verilere göre, temmuz ayında mahkemeler 358 dosya için geçici mühlet kararı verdi. Bu sayı aylık bazda rekor olarak ölçülürken temmuzda 139 dosya için kesin mühlet kararı verildi. ‘İflas’ kararı verilen dosya sayısı geçen ay 30 olurken, 14 dosya için de tasdik kararı alındığı ortaya çıktı.





İlk 6 ayda geçen yılın rakamına yaklaşıldı

Konkordatoların ocak-temmuz dönemine ilişkin verilerine bakıldığında neredeyse geçen yılın tamamına yaklaşıldığı görüldü. Buna göre, yılın 7 ayında verilen geçici mühlet kararı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 artarak bin 617’ye ulaştı. Geçen yıl toplam geçici mühlet kararı sayısının bin 723 olmuştu.





Ocak-temmuzda konkordato kesin mühlet kararı verilen dosya sayısında da yüzde 209 artış görülürken 961’e ulaşıldı. Yılın 7 ayında konkordatonun reddi kararı verilen dosya sayısı ise yüzde 113 artarak 710 oldu. Kesin mühlette 2024 yılının tamamında ulaşılan seviyelerin yedinci ayda aşılmış olduğu görüldü.





İflas sayıları da iki katını aştı

Mahkeme konkordato talebini reddederse şirket iflas sürecine giriyor. İflas kararlarında da bu yılın ocak-temmuz döneminde önemli artışlar ortaya çıktı. Buna göre, söz konusu dönemde mahkemelerce verilen iflas kararı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 arttı ve 126’ya ulaştı.





Sektörel bazda konkordatoların durumuna bakıldığında ise tekstil sektörünün negatif olarak ayrıştığı görüldü. Sadece tekstil sektöründe 2025’in ilk 7 ayında 120 adet dosya için geçici mühlet kararı verildi. Giyim, ayakkabı, halı, çanta, iplik imalatı ve deri işleme eklendiğinde ise tekstil ve hazır giyimde toplam konkordato sayısı 161’e ulaştı.





Tekstilden sonra en fazla konkordato kararı 73 dosya ile inşaat olurken, bu sektörleri sırasıyla metal ürün imalatı , alüminyum işleme, mobilya ve plastik izledi.