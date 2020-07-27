İflasa bile götürebilir!

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, hükûmetin talimatı ile kamu bankalarının taşıt kredilerini enflasyonun birkaç puan altına indirmesinin etkisi ile haziran ve temmuz aylarında satışlarda rekor kırıldığını, ancak sektörde krizin devam ettiğini söyledi.





“Biz bunu istemiyoruz." diyen Yenigün, "Biz otomotivciler sürdürülebilir şeyler isteriz. Sürdürülebilir bir ekonomi isteriz. Bir otomotivci olarak söylüyorum; bunun maliyeti katlanılabilir bir durum değil. Küçük ölçekli şirketleri, hele ki ithalatçıları iflasa götürecek bir durum.” ifadelerini kullandı.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını "ciddi ve beklenmedik bir gelişme" diye niteleyen Yenigün, “Ancak, bu salgından en az hasarla, hatta hasarsız çıktığımızı söyleyebilirim. Hasardan kastım insan sağlığı, herhangi bir üretim tesisinde sıkıntı yaşanmaması. Tabiiki bunun ciddi maliyetleri var." dedi.





"HASARSIZ ATLATTIK" DERKEN NEYİ KAST ETTİ?





Yenigün, Sözcü'ye verdi mülakatta şunları dile getirdi: "Bütün şirketler ciddi maliyetlerin altına girdi. 'Biz hasarsız atlattık' dediğimizde; sistemler çalıştı, mekanizmalar çalıştı, çalışanlarımızda çok şükür hiç olumsuz bir şey yaşanmadığı gibi unsurları hasarsızlık olarak kast ettik.”





Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, kredi teşvikinin sona ermesi ile krizin kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.





Satış rekorlarının ucuz ve teşvikli kredinin (bu açıklama sonrası sona erdi) devam etmesi, euro ve doların yükselmemesi halinde sektörün nefes almaya devam edeceğini kaydeden Haydar Yenigün, “Umarım yıl sonuna kadar artık bir değişiklik olmaz ve bu öngörülebilir süreç bir miktar daha devam eder. Ancak dediğim gibi kırılgan bir ekonomide tahminde bulunmak zor.” diye konuştu.







BELİRSİZLİKLER DÖNEMİ





“Beklentilerden bahsettiğim zaman farkındaysanız çok net bir resim çizemiyorum.” yorumunda bulunan Yenigün, belirsizliğin her türlü noktada (ekonomideki belirsizlik, siyasi belirsizlik, otomotiv ekonomisindeki belirsizlik…) önümüzdeki döneme damgasını vuracağını söyledi.