Samanyolu Haber /Ekonomi / İflaslar yüzde 40 arttı, her iki saatte bir şirket konkordato ilan etti /12 Kasım 2019 10:36

İflaslar yüzde 40 arttı, her iki saatte bir şirket konkordato ilan etti

Türkiye ekonomik krizin başlamasıyla en çok duyulan konulardan biri de şirketlerin konkordato başvuruları oldu. Alacak yönetimi şirketi CRIF’ın Ticaret Sicil Gazetesi’nin verilerinden derlediği rapora göre, Türkiye’de her iki saatte bir şirket konkordato ilan etti, iflaslar da yüzde 40 arttı.

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Dünya'dan İbrahim Ekinci'nin haberine göre, faaliyet konusu itibarıyla ekonominin, ticaret hayatının nabzını tutmaya yarayacak veriler sunan şirket, önceki günlerde resmi Twitter hesabında çok çarpıcı bir tablo yayınlandı.

Ticaret sicil verilerine dayanan bu tabloya göre, unvan değişikliğinde artış var. Önceki yıllar 25 dakikada bir şirket unvan değişikliğini tescil ettirmiş. 

2019 yılında 28 dakikada bir değişiklik oluyor. Yönetici değiştirme sıklığında değişiklik yok. Hisse ortak değişimi çok az yavaşlamış.

Eskiden altı dakikada bir şirkette, hisse-ortak değişikliği olurken şimdi yedi dakikada bir oluyor. Adres değişikliği, birleşmelerde çok küçük farklılıklar var. 

2017 ve 2018’de her 16 dakikada bir şirkette sermaye artışı tescil ettirilmiş. 2019 itibarıyla 21 dakikada bir yapılıyor. Sermaye artışlarında yavaşlama olduğu söylenebilir.

KONKORDATO İLAN EDEN ŞİRKET SAYISI 4 BİNİ BULABİLİR

Günde 12 şirket konkordato ilan ediyor. Bu yıl ilk sekiz ayda her iki saatte bir şirket (toplamda 2 bin 880) konkordato ilan etmiş. Yıl sonunda rakam 4 bin civarını bulacak. 2018’de her sekiz saatte bir şirket (toplamda 917) konkordato ilan etmişti.

Bu tabloya bakınca 2018’den 2019’a konkordato ilanlarında dört katlık bir artış olduğu görülüyor.

Tasfiye rakamlarında küçük bir artış var. 2018’de her 41 dakikada, 2017’de ise her 44 dakikada bir şirket tasfiyesi olmuş. Bu yıl 40 dakikada bir tasfiye oluyor. 

İflaslarda durum biraz farklı. 2017’de ortalama ayda 47 şirket iflası olmuş. 2018 yılında bu rakam 48. Bu yıl ilk sekiz ay itibarıyla aylık ortalama iflas sayısı 68. Yani iflaslarda yüzde 40 artış olduğu gözlemleniyor.

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