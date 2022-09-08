IFLC, 20.Yıl Özel Programı’na hazır

Almanya’nın Bochum şehrinde düzenlenecek olan etkinlikte IFLC’yi 20 yıl boyunca hem öğrenci yetiştirerek destekleyen hemde organizasyonun gerçeklemesi için imkanlarını seferber eden IFLC gönüllülerine vefa ödülü verilecek.



















Geçmiş etkinliklerde sahne performansı ile dikkat çeken genç yetenekler bu sefer IFLC 20.Yıl Özel Programı için sahneye çıkacak.









Adeta IFLC okulunda yetişen ve bugün profesyonel olarak müzik ve sanat çalışamalarını devam ettiren eski öğrencilerin de katılacağı programda yine müzik, şiir ve halk dansları icra edilecek.