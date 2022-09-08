Samanyolu Haber /Gündem / IFLC, 20.Yıl Özel Programı’na hazır /08 Eylül 2022 21:38

IFLC, 20.Yıl Özel Programı’na hazır

Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) 20.Yıl kutlamalarına devam ediyor. IFLC, Colors of Voices, Colors of Voices Türkçe Şarkı yarışmaları ve ardından düzenlenen‘Işığın Yükselişi’ müzikali sonrasında şimdide 20.Yıl Özel Programı’na hazırlanıyor.

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Almanya’nın Bochum şehrinde düzenlenecek olan etkinlikte IFLC’yi 20 yıl boyunca hem öğrenci yetiştirerek destekleyen hemde organizasyonun gerçeklemesi için imkanlarını seferber eden IFLC gönüllülerine vefa ödülü verilecek.



Adeta IFLC okulunda yetişen ve bugün profesyonel olarak müzik ve sanat çalışamalarını devam ettiren eski öğrencilerin de katılacağı programda yine müzik, şiir ve halk dansları icra edilecek.

Geçmiş etkinliklerde sahne performansı ile dikkat çeken genç yetenekler bu sefer IFLC 20.Yıl Özel Programı için sahneye çıkacak.


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