IFLC coşkusu başladı

Colors of Voices şarkı yarışmasında finalinde 13 öğrenci yarıştı. Salonda bulunan jüri heyeti öğrencileri izleyip ve dinledikten sonra ilk 3’e girmeyi başaran öğrencileri açıkladı. Colors of Voices şarkı yarışmasının birinciliğini ABD’den katılan Alexis, ikinciliğini Kırgızistan’dan katılan Saikal ve üçüncülüğünü ise Fransa’dan katılan Clementine olarak açıklandı.















Programa Almanya’nın farkı şehirlerden çok sayıda kişi katıldı. Katılımcılar daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğin yer aldığı alanda açılan stantlarda yarışmayı izlemeye gelenler için çadırlar hazırlanması dikkat çekti. Colors of Voices Türkçe ve Colors of Voices şarkı yarışması için toplam 23 ülkeden toplam 26 öğrenci katılmış olacak.













7 gün boyunca profesyonel bir orkestra ile birlikte şarkı yarışmasının provasını yapan öğrenciler bu akşam bütün hünerlerini sergileme şansı buldu. Yarışmacılar müzik çalışmalarının yanı sıra Almanya’nın tarihi ve turistlik yerlerini de ziyaret etti. IFLC, 20.yıl etkinliklerine yarın düzenleyeceği Colors of Voices Türkçe şarkı yarışması ile devam edecek. Yarışmacılar bir hafta sonra da “Işığın Yükselişi” isimli müzikale katılacak. 26 Haziran’daki müzikale başkent Berlin ev sahipliği yapacak.













hizmetten.com'da yer alan habere göre kısa adı IFLC olan International Festival of Language and Culture (Uluslararası Dil ve Kültür Festivali) 20. yılını kutluyor. Bu yıl ki etkinlikler de şarkı yarışmasından, kısa film yarışmasına kadar bir çok etkinlik yer alıyor.







