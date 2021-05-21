IFLC’den ‘Kültürel Çeşitlilik Günü’ sürprizi: Diyalog bir köprüdür





Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC), 21 Mayıs Diyalog ve Kalkınma için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü’ne özel bir proje hazırladı. IFLC’nin YouTube kanalında yayınlanan videoda Kovid-19 salgını sürecinde salon etkinliklerinin iptal edildiği bir dönemde IFLC’nin internet üzerinden etkinlikler düzenlemeye devam ettiği vurgulandı. Videoda “Her toplum için kültür en büyük zenginliktir. Diyalog bir köprüdür. Diyalog yoluyla kültürlerimiz paylaşılarak büyüyor. Sevgi, barış ve iyilik hedeflerimiz olduğunda, tüm renkler parlak ve özgürce parlar. Her ses güzeldir. Her insan bizim bir yakınımızdır” denildi.













21 Mayıs Diyalog ve Kalkınma için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü 2002 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun (BMGK) 57/249 sayılı kararı ile kutlamaya başlandı. Kültürlerin bir araya gelerek insanların iletişimin gücü ve büyüsünden yararlanmaları 21 Mayıs Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü’nün ana teması olarak kabul ediliyor.

