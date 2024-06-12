Samanyolu Haber /Dünya / IFLC ‘Dört Mevsim’le gönülleri fethediyor /12 Haziran 2024 09:00

IFLC ‘Dört Mevsim’le gönülleri fethediyor

Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) 22'nci yılında gönülleri fethetmeye devam ediyor. İlk olarak Almanya'da izleyiciyle buluşan ‘Dört Mevsim’ programı geçtiğimiz akşam Paris'te sahne aldı.

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Dünyanın dört bir yanından gelen gençler 'Dört Mevsim' temasıyla izleyenleri unutulmaz anlar yaşattı.

Paris, her sene heyecanla beklediği Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'ne 9 Haziran'da kavuştu. Paris’teki Blanc-Mesnil tiyatrosunda yapılan programa yüzlerce kişi katıldı.



Her bölümün bir mevsime ayrıldığı gecede farklı dil ve kültürlerden gelen onlarca öğrenci, Vivaldi’nin dünyaca ünlü konçertosundaki “Dört Mevsim”e atıfla hayatın tüm renklerini sergilemeye çalıştı. 


 
Eski NBA oyuncusu Enes Kanter Freedom da gösteriye katılanlar arasında yer aldı. Programda konuşan Freedom, IFLC etkinliklerinde din, dil, ırk ve kültür ayrımı yapılmadan bir araya gelen öğrencilere övgülerde bulundu. Sahnedeki yetenekli öğrencilerin geleceği inşa ettiklerini belirten Freedom, ‘Bu öğrencilerle birlikte olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu’ ifade etti.



Blanc-Mesnil tiyatrosunda sergilenen IFLC gösterisi 2 perde ve 4 bölümden oluştu. Program izleyicilere hitaben hem Fransızca hem de Türkçe olarak sunuldu. Her bölümün bir mevsime ayrıldığı gecede farklı dil ve kültürlerden gelen onlarca öğrenci, Vivaldi’nin dünyaca ünlü konçertosundaki “Dört Mevsim”e atıfla hayatın tüm renklerini sergilemeye çalıştı.



Romanya, Kenya, Kazakistan, Endonezya, Kırgızistan, Moldova, Arnavutluk, Fransa, Almanya, Yunanistan, Güney Afrika, Makedonya, Mozambik, Güney Kore gibi pek çok ülkelerdeki okullardan gelen genç sanatçılar, şarkı ve danslarıyla geceye renk kattı. Farklı dillerde performanslar ortaya koyan gençler, salondakilere unutulmaz bir akşam yaşattı.



18 ayrı dilde 20 şarkılık zengin bir repertuarla seyircinin karşısına çıkan gençlerden Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli gençlerin kurduğu Grup Nevbahar üyeleri unutulmaz klasikleri Türkçe olarak seslendirdi, bazı şarkılar yoğun istek üzerine iki defa seslendirildi.

“Dört Mevsim” Fransa’dan sonra ABD ve Romanya’da sahnelenecek.
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