IFLC ile hayatları değişti

IFLC mutfağında yetişmiş ve şu an ülkesinde sanatçı olan yüzlerce genç yetenekten sadece bazıları İngrid, Mıktıbek, Xhon. Onlar 20’li yaşlarında üç genç. Sanat üzerine kurulu bir kariyerleri var. Müzikle iç içe bir yaşama sahipler. Her üçününde ortak noktası IFLC’nin geçmiş yıllardaki etkinliklerine katılmış olmaları. Üçü de ülkelerinde tanınan ve sevilen isimler. Eski şampiyonlar bu senenin yarışmacılarına tecrübelerini aktarıyor. Onlara; sahnede nasıl duracaklarından mikrofonu nasıl tutacaklarına, heyecanlarıyla nasıl baş edeceklerinden Türkçe telaffuza kadar yol gösteriyor.Arnavut Xhon (26), 2013’te Ankara’da yapılan şarkı yarışmasının finalistlerinden. 2014 yılında ise İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Gaziantep, Erzurum, Kayseri gibi illeri kapsayan Türkiye turnesine katılan öğrencilerden. Ülkesine döndükten sonra müzikte kariyer yapmış. Ülkesinde tanınan ve albümleri bulunan opera ses sanatçısı Xhon’un keşfedip yetiştirdiği iki öğrencisi bu yılki festivalde Arnavutluk’u temsil edecek.Bir diğer Arnavut İngrid (22), 2016’da seslendirdiği ‘Gönül’ şarkısıyla o yıl Romanya’da yapılan büyük finalde üçüncü olan isim. IFLC sayesinde Almanya’da, Belçika’da, İsviçre’de, Avusturya’da, hatta Filipinler’de bile şarkılar söylemiş. “Bütün hayatım boyunca kazanacağım tecrübeyi edindim.” diyen İngrid, bu yıl dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılara tecrübelerini aktarmanın kendisi için ‘eşsiz’ olduğunu vurguluyor. Yedi yılın ardından yeniden ‘inanılmaz’ günler yaşadığını ifade eden İngrid, “Yeniden çocukluğuma döndüm. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah, IFLC daha da büyüyecek. Dünya için çok önemli bir festival. Eğer dünya bu festivalin ne kadar güçlü olduğunu bilse onlar da bunun bir parçası olmak ister.” diye konuşuyor.Kırgız Mıktıbek (26) ise seslendirdiği ‘Genç Osman’ parçasıyla 2012’de Türkiye’de yapılan yarışmaya katılanlardan. “Geleceğimi şekillendirdi.” dediği IFLC’ye katıldıktan sonra konservatuvardan mezun olan Mıktıbek’in ülkesinde bir müzik okulu, stüdyosu ve korosu var. IFLC’nin bu yılki şarkı yarışmasına Kırgız öğrencisiyle katılan Mıktıbek ise şunları söyledi: “IFLC çok büyük bir organizasyon. Hayatımın şekillenmesinde, mesleğimi seçmemde çok faydası oldu. Neler yapabileceğimi gördüm. 2021 ve 2022’de Kırgizistan’da iki büyük konser organize ettim. Burayı görmesem yapamazdım.”