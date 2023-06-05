Samanyolu Haber /Dünya / IFLC ile hayatları değişti /05 Haziran 2023 22:16

IFLC ile hayatları değişti

Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC)’nin 21.Yıl etkinliklerine katılan 23 finalisti bu yılki festivale tanıdık isimler hazırlıyor. IFLC ile hayatları değişen eski şampiyonlar ülkelerinde keşfettikleri yetenekleri bu yılki yarışmaya hazırlıyor.

SHABER3.COM

IFLC mutfağında yetişmiş ve şu an ülkesinde sanatçı olan yüzlerce genç yetenekten sadece bazıları İngrid, Mıktıbek, Xhon. Onlar 20’li yaşlarında üç genç. Sanat üzerine kurulu bir kariyerleri var. Müzikle iç içe bir yaşama sahipler. Her üçününde ortak noktası IFLC’nin geçmiş yıllardaki etkinliklerine katılmış olmaları. Üçü de ülkelerinde tanınan ve sevilen isimler. Eski şampiyonlar bu senenin yarışmacılarına tecrübelerini aktarıyor. Onlara; sahnede nasıl duracaklarından mikrofonu nasıl tutacaklarına, heyecanlarıyla nasıl baş edeceklerinden Türkçe telaffuza kadar yol gösteriyor.

Arnavut Xhon (26), 2013’te Ankara’da yapılan şarkı yarışmasının finalistlerinden. 2014 yılında ise İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Gaziantep, Erzurum, Kayseri gibi illeri kapsayan Türkiye turnesine katılan öğrencilerden. Ülkesine döndükten sonra müzikte kariyer yapmış. Ülkesinde tanınan ve albümleri bulunan opera ses sanatçısı Xhon’un keşfedip yetiştirdiği iki öğrencisi bu yılki festivalde Arnavutluk’u temsil edecek.

Bir diğer Arnavut İngrid (22), 2016’da seslendirdiği ‘Gönül’ şarkısıyla o yıl Romanya’da yapılan büyük finalde üçüncü olan isim. IFLC sayesinde Almanya’da, Belçika’da, İsviçre’de, Avusturya’da, hatta Filipinler’de bile şarkılar söylemiş. “Bütün hayatım boyunca kazanacağım tecrübeyi edindim.” diyen İngrid, bu yıl dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılara tecrübelerini aktarmanın kendisi için ‘eşsiz’ olduğunu vurguluyor. Yedi yılın ardından yeniden ‘inanılmaz’ günler yaşadığını ifade eden İngrid, “Yeniden çocukluğuma döndüm. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah, IFLC daha da büyüyecek. Dünya için çok önemli bir festival. Eğer dünya bu festivalin ne kadar güçlü olduğunu bilse onlar da  bunun bir parçası olmak ister.” diye konuşuyor.

Kırgız Mıktıbek (26) ise seslendirdiği ‘Genç Osman’ parçasıyla 2012’de Türkiye’de yapılan yarışmaya katılanlardan. “Geleceğimi şekillendirdi.” dediği IFLC’ye katıldıktan sonra konservatuvardan mezun olan Mıktıbek’in ülkesinde bir müzik okulu, stüdyosu ve korosu var. IFLC’nin bu yılki şarkı yarışmasına Kırgız öğrencisiyle katılan Mıktıbek ise şunları söyledi: “IFLC çok büyük bir organizasyon. Hayatımın şekillenmesinde, mesleğimi seçmemde çok faydası oldu. Neler yapabileceğimi gördüm. 2021 ve 2022’de Kırgizistan’da iki büyük konser organize ettim. Burayı görmesem yapamazdım.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber IFLC ile hayatları değişti Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:33:59